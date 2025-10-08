هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من هبة حامد محمد من طناح، مركز المنصورة، تسأل فيه عن حكم الدين في أن تقوم المطلقة بمنع أولادها من رؤية والدهم.

حكم منع المطلقة أبنائها من رؤية والدهم

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا التصرف حرام شرعًا سواء صدر من الزوجة أو الزوج، لأن منع الأبناء من التواصل مع أحد الوالدين يُعد قطيعة رحم محرمة، وقد قال النبي ﷺ: "الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله".

مصائب الزمان

وأكد الشيخ محمد كمال أن استخدام الأبناء كوسيلة للعقاب الزوجي بعد الطلاق يُعد من مصائب الزمان، لأن الأبناء ليسوا وسيلة انتقام بين الطرفين، مشيرًا إلى أن علماء التربية النفسية أجمعوا على أن حرمان الأطفال من رؤية أحد الوالدين يسبب لهم اضطرابات نفسية حادة، ويزرع في نفوسهم الكراهية والعقد تجاه الحياة والأسرة.

وأكد على أن من وقع في هذا الفعل فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يُعيد العلاقة الطبيعية بين الأبناء ووالديهم، لأن صلة الرحم من أوامر الدين المؤكدة، وهي سبب في رضا الله وتوفيقه في الدنيا والآخرة.

