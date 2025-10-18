الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة سندرلاند أمام ضيفه وولفرهامبتون، بتقدم الأول بهدف دون مقابل في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أوف لايت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

أحرز هدف التقدم لصالح سندرلاند اللاعب نوردي موكيلي في الدقيقة 17 من اللقاء.



سندرلاند يسعى لمواصلة التقدم في جدول الترتيب

دخل سندرلاند اللقاء وهو يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد خوض سبع مباريات، سجل خلالها سبعة أهداف واستقبل ستة.

ويطمح الفريق بقيادة مدربه في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يرفع رصيده ويدخله دائرة المنافسة على المراكز الأوروبية.

وولفرهامبتون في مهمة استعادة الثقة

أما وولفرهامبتون، الذي يعاني من بداية متعثرة هذا الموسم، فيتواجد في المركز العشرين والأخير برصيد نقطتين فقط، بعد تلقيه عدة خسائر مؤلمة.

ويأمل المدرب في تصحيح المسار واستغلال أخطاء المنافس، خاصة مع سعي اللاعبين إلى إثبات الذات والعودة تدريجيًا إلى مستواهم المعروف في المواسم السابقة.

طاقم التحكيم ومعلّق اللقاء

يقود المباراة تحكيميًا روبرت جونز حكمًا للساحة، ويعاونه كل من نيل ديفيز ونيك جرينهالغ كمساعدين، بينما يتولى أنتوني باكهاوس مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو "VAR" فيتولاها بول هوارد بمساعدة أدريان هولمز.

