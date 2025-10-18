السبت 18 أكتوبر 2025
مرموش بديلا، تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيفرتون، اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".

ويجلس مرموش على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي ينطلق في تمام الخامسة مساءً، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند هجوم كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون 

 وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – ناثان أكي – نيكو أوريلي

الوسط: نيكولاس جونزاليس – تيجاني رينديرز – سافينيو – فيل فودين – جيريمي دوكو

الهجوم: إيرلينج هالاند

ويأمل مانشستر سيتي مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الضغط على أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ولن يستطيع إيفرتون الاعتماد على خدمات النجم جاك جريليش في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي، ناديه الأصلي، بسبب لوائح الدوري.
ويحتل مانشستر سيتي حاليًا في الدوري الإنجليزي، المركز الخامس برصيد 13 نقطة، في حين أن إيفرتون لديه 11 نقطة في المركز الثامن في جدول البطولة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 

 وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

