من كانتونا حتى ساليبا، فرنسا الأكثر تمثيلا للاعبين في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، كشفت رابطة البريميرليج أن فرنسا هي أكثر الدول تمثيلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنجلترا على مر التاريخ.

وشهدت الملاعب الإنجليزية مشاركة 253 لاعبًا فرنسيًا منذ انطلاق حقبة "البريميرليج" عام 1992، ما يعكس التأثير الكبير للكرة الفرنسية على تطور البطولة الأشهر في العالم.

البداية كانت مع إيريك كانتونا، الذي فتح الباب أمام الموجة الفرنسية حين قاد مانشستر يونايتد إلى المجد في التسعينات، مرورًا بنجوم مثل تييري هنري وباتريك فييرا وروبرت بيريس الذين صنعوا أمجاد أرسنال، وصولًا إلى الجيل الحالي الذي يمثله ويليام ساليبا وإبراهيما كوناتي.

ويتصدر أرسنال قمة جدولالدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح مواجهات الجولة الثامنة.

ويلتقي اليوم فريق نوتينجهام فورست نظيره تشيلسي في تمام الساعة 2:30 مساءً، ويقام في الخامسة مساء مباريات سندرلاند ضد وولفرهامبتون، بيرنلي ضد ليدز، كريستال بالاس ضد بورنموث، برايتون ضد نيوكاسل يونايتد، مانشستر سيتي ضد إيفرتون، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة فولهام ضد آرسنال في تمام الساعة 7:30 مساءً.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم بالجولة الثامنة

1- آرسنال 16 نقطة

2- ليفربول 15 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

4- بورنموث 14 نقطة

5- مانشستر سيتي 13 نقطة

6- كريستال بالاس 12 نقطة

7- تشيلسي 11 نقطة

8- إيفرتون 11 نقطة

9- سندرلاند 11 نقطة

10- مانشستر يونايتد 10 نقاط

11- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

12- برايتون 9 نقاط

13- أستون فيلا 9 نقاط

14- فولهام 8 نقاط

15- ليدز يونايتد 8 نقاط

16- برينتفورد 7 نقاط

17- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

18- بيرنلي 4 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025 -2026

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

السبت 18 أكتوبر

نوتينجهام فورست ضد تشيلسي – 2:30 مساءً

سندرلاند ضد وولفرهامبتون – 5 مساءً

بيرنلي ضد ليدز – 5 مساءً

كريستال بالاس ضد بورنموث – 5 مساءً

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد – 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد إيفرتون – 5 مساءً

فولهام ضد آرسنال – 7:30 مساءً

الأحد 19 أكتوبر

توتنهام ضد أستون فيلا – 4 مساءً

ليفربول ضد مانشستر يونايتد – 6:30 مساءً

الاثنين 20 أكتوبر

وست هام يونايتد ضد برينتفورد – 10 مساءً

