عمل الشرقية تسلم عقود الراغبين في السفر للأردن

أنهى المهندس أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بـ محافظة الشرقية اليوم الإثنين، إجراءات تسليم العقود للمواطنين من أبناء المحافظة الراغبين في السفر للخارج.

مديرية العمل بالشرقية

شهدت مديرية العمل بمحافظة الشرقية منذ الصباح الباكر إقبالا كبيرا من المواطنين لاستلام عقودهم للسفر إلى الخارج وتحديدا بدولة المملكة الأردنية الهاشمية الواردة من وزارة العمل عبر التراسل الإلكتروني من خلال مركز المعلومات بالمديرية والذي يقوم باستلام العقود لتسليمها للمواطنين، كما يتولى كتابة التقرير وتجميع العقود مع ملحقاتها وإستكمالها وإرسالها جميعا إلى إدارة التشغيل والتمثيل الخارجي بالمديرية لتسليمها إليهم .

الاستكمالات وكتابة التقارير

عقود سفر للمللكة الأردنية الهاشمية

وتم مراجعة العقود والاطلاع علي جوازات المواطنين ومطابقتها للعقود وإنهاء إجراءات تسليمها للمواطنين.

توعية العمالة بالالتزام بالقوانين

كما أصدر وكيل الوزارة تعليماته بضرورة توعية العمالة بضرورة الالتزام بقوانين العمل واللوائح المنفذة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتوفير ماكينة لطبع الأرقام للتيسير على المواطنين مع أهمية توفير توفير أماكن للانتظار وذلك لضمان عدم التزاحم والتكدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.