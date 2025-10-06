عمل الشرقية تسلم عقود الراغبين في السفر للأردن

الإثنين 06 أكتوبر 2025
عمل الشرقية تسلم عقود الراغبين فى السفر للأردن

أنهى المهندس  أحمد عبد الهادي وكيل وزارة  العمل بـ محافظة الشرقية اليوم الإثنين، إجراءات تسليم العقود للمواطنين من أبناء المحافظة الراغبين في السفر للخارج.

عمل الشرقية: تعيين 7 أفراد من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

مديرية العمل بالشرقية 

شهدت مديرية العمل بمحافظة الشرقية منذ الصباح الباكر إقبالا كبيرا من المواطنين لاستلام عقودهم للسفر إلى الخارج وتحديدا بدولة المملكة الأردنية الهاشمية الواردة من وزارة العمل عبر التراسل الإلكتروني من خلال مركز المعلومات بالمديرية والذي يقوم باستلام العقود لتسليمها للمواطنين، كما يتولى كتابة التقرير وتجميع العقود مع ملحقاتها وإستكمالها وإرسالها جميعا إلى إدارة التشغيل والتمثيل الخارجي بالمديرية لتسليمها إليهم . 

الاستكمالات وكتابة التقارير 

 

عقود سفر للمللكة الأردنية الهاشمية 

وتم مراجعة العقود والاطلاع علي جوازات المواطنين ومطابقتها للعقود وإنهاء إجراءات تسليمها للمواطنين. 

عمل الشرقية تنظم ندوة موسعة للتوعية بقانون العمل الجديد

توعية العمالة بالالتزام بالقوانين 

كما أصدر وكيل الوزارة تعليماته بضرورة توعية العمالة بضرورة الالتزام بقوانين العمل واللوائح المنفذة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتوفير ماكينة لطبع الأرقام للتيسير على المواطنين مع أهمية توفير توفير أماكن للانتظار وذلك لضمان عدم التزاحم والتكدس.

