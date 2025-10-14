بمشاركة برشلونة ومان سيتي وتشيلسي، ميسي يعلن إطلاق بطولة تحمل اسمه في ديسمبر

أعلن ليونيل ميسي قائد ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، إطلاق النسخة الأولى من بطولة جديدة تحمل اسمه، يشارك فيها 8 فرق، على رأسهم برشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي.

وأكد ميسي عبر حسابه على إنستجرام، انطلاق النسخة الأولى من كأس ميسي وهي بطولة دولية لكرة القدم للشباب، في جنوب فلوريدا، خلال الفترة بين 9 و14 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع شركته “525 روزاريو”.

وقال ميسي: "يسعدني أن أشارككم هذا أخيرًا، ستستضيف ميامي في ديسمبر المقبل بطولة كرة قدم مميزة للشباب، بمشاركة نخبة من أفضل الأندية العالمية، سيكون مستقبل اللعبة جليًا وواضحًا، الأمر أكثر من مجرد مباريات، لدينا بضعة أيام رائعة مخطط لها مع العديد من الأنشطة الأخرى المثيرة، إنها بطولة تُعنى بالجيل القادم، أتمنى أن تنال إعجابكم! إنها كأس ميسي".

وتتكون البطولة من 18 مباراة، وتشارك فيها ثمانية أندية، هي:"إنتر ميامي، برشلونة، مانشستر سيتي، ريفر بليت، إنتر ميلان، نيويلز أولد بويز، أتلتيكو مدريد وتشيلسي".

ستُقسم الفرق الثمانية إلى مجموعتين من أربعة فرق، ثم تتنافس فيما بينها بنظام الدوري خلال الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، وتقام بعد ذلك جولة إقصائية لتحديد المراكز النهائية، حيث تُقام فيما بعد مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في ملعب تشيس.

رئيس برشلونة يفاجئ ميسي بهذا القرار

فيما تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة البارسا ونجم إنتر ميامي وعن مدرب البرسا هانز فليك.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "أحب أن أكون رئيسا للبارسا، وأستمتع بما أفعله. هناك كثيرون يمكنهم تولي المنصب والظهور بشكل جيد، لكني أحب برشلونة كثيرًا، وعندما تمر أوقات صعبة، أشعر أن عليّ التدخل لمحاولة إنقاذ الوضع".

وأضاف: "كانت علاقتي مع ميسي جيدة لسنوات طويلة، لكنها تضررت قليلًا بعد عدم تجديد عقده، ثم تحسنت لاحقًا إلى حد ما. نثق في أننا سنقيم له التكريم الكبير الذي يستحقه".

كما تحدث لابورتا عن مدرب الفريق، هانز فليك، قائلًا: "فليك هو مثل المصارع جلادياتور، يشبه راسل كرو في شخصيته. إنه اكتشاف رائع ومدرب كبير".

وتابع "فليك يتمتع بطيبة في التعامل، ولديه إحساس مميز رغم صرامته الألمانية. إنه شديد الانضباط ولا يحب تغيير الخطط، لكنه في الوقت نفسه حساس مع الجميع. أنا مرتاح جدًا وسعيد بالعمل معه".

وأضاف لابورتا متحدثًا عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس برشلونة "يجب أن يكون مسؤولًا، صادقًا، لأن برشلونة لا يملك سوى كلمة واحدة. لا يمكنك أن تثق بالجميع، لكن عليك أن تجعل الناس يثقون بك، وذلك لا يتحقق إلا بالوفاء بما تقوله. وقبل كل شيء، يجب أن يحب برشلونة وجماهيره، وأن يضع مصلحة النادي فوق مصالحه الشخصية".

وواصل:"يجب أن يكون رئيس برشلونة متفهمًا في الكثير من الأمور. النادي شامل جدًا ويقبل كل الأفكار والأيديولوجيات. برشلونة أكثر من مجرد نادٍ، لأنه يمثل كتالونيا وفي الوقت نفسه نادٍ عالمي. هذه هي عظمة برشلونة، أنه يحتضن الجميع".

كما اعترف لابورتا بطبيعته الحماسية، قائلًا "يجب أن أتحكم في اندفاعي لأنني شخص عاطفي. عندما أغضب أكون مثل زجاجة شمبانيا تنفجر، لكن غضبي لا يدوم طويلًا، ولست حاقدًا. لا يمكن العيش بالحقد".

واختتم رئيس النادي حديثه بالحديث عن الأشخاص الذين يحيط نفسه بهم: "أعمل على تنسيق ذكاءات أعلى من ذكائي. أقوم بالاستماع لمن حولي، لمديرة مكتبي مانانا، التي أضع ثقتي المطلقة بها، ولزملائي في مجلس الإدارة وآرائهم، وأيضًا لأبنائي الذين كبروا وأصبح لهم رأيهم الخاص. كما يجب أن تدرك أنك تعرف أقل من المدرب أو المدير الرياضي... وهذا وعي ضروري".

