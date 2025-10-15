تشيلسي ينافس مانشستر سيتي على ضم موهبة نوتينجهام

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، في صراع مع نظيره مانشستر سيتي للفوز بخدمات إليوت أندرسون نجم نوتينجهام فورست خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نقلته "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية فإن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع إليوت أندرسون نجم نوتينجهام فورست مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيواجه منافسة شرسة مع تشيلسي لضم اللاعب، وأن الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي يعد من أشد المعجبين باللاعب.

ويعد أندرسون أحد أبرز أهداف بيب جوارديولا في سوق الانتقالات في حالة قرر تعزيز خط وسطه بنهاية الموسم خلال الصيف المقبل.

يذكر أن أندرسون انتقل لصفوف نوتينجهام فورست في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني من صفوف نيوكاسل يونايتد في عام 2024، وكان اللاعب قد تمت دعوته لقائمة توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا في أغسطس الماضي.

الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب تشيلسي

فيما قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، مباراة واحدة وتغريمه 8000 جنيه إسترليني، عقب تصرفاته غير اللائقة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز التي فاز بها بهدفين لهدف.

عقوبة مدرب تشيلسي

وأوضح الاتحاد في بيانه أن المدرب الإيطالي أبدى سلوكًا غير رياضي تجاه طاقم التحكيم، تضمن احتجاجات وانفعالات مفرطة على القرارات التحكيمية أثناء اللقاء، ما دفع لجنة الانضباط إلى اتخاذ عقوبة فورية بحقه.

وأشار البيان إلى أن ماريسكا اعترف بتجاوزه للوائح السلوك وقَبِل العقوبة دون تقديم استئناف، ما يعني غيابه عن إدارة تشيلسي من على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة.

