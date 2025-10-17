تير شتيجن يضع برشلونة أمام خيار صعب بشأن مستقبله

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف مارك آندريه تير شتيجن مع برشلونة بعد عودته من الإصابة.

وأجرى تيرشتيجن عملية جراحية في الظهر في بداية الموسم الجاري، لكن عودته لن تكون قبل يناير المقبل.

وبحسب شبكة سكاي ألمانيا، فإن تير شتيجن أصبح منفتحًا على الرحيل من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأوضح التقرير، أن تير شتيجن لا يريد البقاء في برشلونة لأنها ستكون مخاطرة، لأنه سوف يجلس على مقاعد البدلاء.

وكان هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، قد أبلغ تير شتيجن في بداية الموسم بأنه سيكون الحارس الثالث في الفريق خلال الموسم الجاري.

وتعاقد برشلونة مع خوان جارسيا من إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليكون الحارس الأساسي.

