حبس عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بمنطقة المعادي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الدراجات النارية بالمعادي

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية (شخصين "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

