جريمة طفل الإسماعيلية تهز الرأي العام.. خبير اجتماعي يُحذر من تطور سلوك العنف لدى الصغار.. والقانون يستبدال الإعدام بالحبس للحدث

لا تزال جريمة “طفل الإسماعيلية”، التي راح ضحيتها صديقه بعد أن قتله ومثَّل بجثته بطريقة بشعة، تُثير موجة من الغضب والصدمة بين المواطنين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن الأسباب التي قد تدفع طفلًا في هذا العمر لارتكاب جريمة بهذا الشكل.

وتنوعت ردود الأفعال بين مطالبات بتوقيع أقصى العقوبة على الجاني رغم صغر سنه، ودعوات لفهم أعمق للدوافع النفسية والاجتماعية وراء الجريمة، خاصة بعد أن اعترف الطفل بأنه استلهم طريقة القتل من إحدى الألعاب الإلكترونية العنيفة على الإنترنت.

اعترافات المتهم وتمثيل الجريمة

المتهم اعترف تفصيليًّا أمام جهات التحقيق بأنه خطط للجريمة عقب مشادة مع صديقه، وأنه قرر التخلص منه مستلهِمًا طريقة القتل من لعبة شاهدها على الإنترنت. وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تم اصطحابه لتمثيل الجريمة في موقع الواقعة.

الإطار القانوني: لا إعدام ولا مؤبد للأطفال

وفي هذا السياق، تستعرض «فيتو» الإطار القانوني الذي ينظم التعامل مع الأحداث في مثل هذه القضايا، خاصة في ضوء الاعترافات المصورة التي أدلى بها المتهم، كما تلقي الضوء على المادة 96 من قانون الطفل، والتي تحدد الحالات التي يُعد فيها الحدث معرضًا للانحراف، وكيفية تعامل القانون مع مثل هذه الوقائع.

وفقًا لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، وتحديدًا في باب المعاملات الجنائية، لا يُعاقب الطفل الذي لم يبلغ 15 عامًا بالإعدام أو السجن المؤبد. وتنص مواد القانون على:

إذا ارتكب الطفل جريمة تُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، يُحكم عليه بالسجن فقط.

وإذا كانت الجريمة تُعاقب بالسجن، يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر.

يمكن للمحكمة، بدلًا من الحبس، أن تصدر حكمًا بأحد التدابير الواردة في المادة 101، مثل الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو إخضاعه للرقابة الاجتماعية.

متى يُعد الطفل معرضًا للانحراف؟

تنص المادة 96 من قانون الطفل على الحالات التي يُعتبر فيها الحدث معرضًا للانحراف، ومنها:

التسول، أو عرض سلع تافهة، أو القيام بألعاب بهلوانية في الشارع.

جمع الفضلات أو أعقاب السجائر.

التورط في أنشطة مثل الدعارة أو القمار أو المخدرات، أو خدمة من يمارسونها.

عدم وجود محل إقامة مستقر، أو النوم في الشوارع وأماكن غير معدة للسكن.

مخالطة المنحرفين أو سيئي السمعة.

الهروب المتكرر من المدارس أو مؤسسات التعليم.

التمرد على سلطة الأبوين أو الوصي.

عدم وجود مصدر مشروع للعيش أو غياب العائل.

اجتماعي: الجريمة مؤشر خطير لتأثير التكنولوجيا على سلوك الأطفال

وفي تعليقه على الواقعة، أكد الدكتور سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع وعلم النفس الجنائي، أن هذه الجريمة تُعد مؤشرًا خطيرًا على تطور الجريمة لدى الأطفال في المجتمع المصري، قائلًا: “نحن لا نتحدث فقط عن طفل ارتكب جريمة، بل عن طفل أعاد تنفيذ مشهد عنيف تأثر به من لعبة إلكترونية، دون تمييز بين الواقع والخيال، ما يُبرز غياب الرقابة الأسرية وضعف التوعية”.

وأضافت “خضر” أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تمثل مصدرًا خطيرًا في تشكيل مفاهيم الأطفال، خصوصًا الألعاب التي تُروّج للعنف على أنه وسيلة للتسلية. وأوضح أن بعض الأطفال يعيشون في عزلة رقمية، يستهلكون محتوى غير مناسب لأعمارهم دون أي رقابة أو توجيه.

ودعا إلى ضرورة تبني برامج توعية نفسية واجتماعية في المدارس، وتكثيف دور الرقابة الأسرية، مع دعم مؤسسات الدولة في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، والتربية على القيم السليمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.