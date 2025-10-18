ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص أثناء تواجده داخل أحد فروع البنوك الشهيرة، بعد الاشتباه في تصرفاته، حيث تبين أنه يرتدي نظارة مزودة بكاميرا تصوير سرية.

وكانت قوة التأمين بالبنك قد لاحظت تصرفات مريبة من المتهم أثناء تجوله داخل الفرع، وبفحصه تبين أنه يرتدي نظارة تحتوي على كاميرا صغيرة، يُشتبه في استخدامها لتصوير الموظفين أو العملاء خلسة.

على الفور، تم التحفظ عليه وتسليمه إلى قسم الشرطة المختص، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وجار التحقيق معه لمعرفة دوافعه، وما إذا كان مرتبطًا بجهات أخرى أو له سوابق مماثلة.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للتأكد من عدم تسريب أي بيانات أو معلومات حساسة تخص البنك أو عملاءه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.