السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص أثناء تواجده داخل أحد فروع البنوك الشهيرة، بعد الاشتباه في تصرفاته، حيث تبين أنه يرتدي نظارة مزودة بكاميرا تصوير سرية.

وكانت قوة التأمين بالبنك قد لاحظت تصرفات مريبة من المتهم أثناء تجوله داخل الفرع، وبفحصه تبين أنه يرتدي نظارة تحتوي على كاميرا صغيرة، يُشتبه في استخدامها لتصوير الموظفين أو العملاء خلسة.

على الفور، تم التحفظ عليه وتسليمه إلى قسم الشرطة المختص، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وجار التحقيق معه لمعرفة دوافعه، وما إذا كان مرتبطًا بجهات أخرى أو له سوابق مماثلة.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للتأكد من عدم تسريب أي بيانات أو معلومات حساسة تخص البنك أو عملاءه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة فروع البنوك

مواد متعلقة

حبس شخصين احتجزا سمسارا وأكرهاه على توقيع إيصالات أمانة بـ 15 مايو

عقوبات قاسية تنتظر أبا متهما بقتل طفلته وتعذيب ابنه بسبب التبول اللاإرادي

جريمة طفل الإسماعيلية تهز الرأي العام.. خبير اجتماعي يُحذر من تطور سلوك العنف لدى الصغار.. والقانون يستبدال الإعدام بالحبس للحدث

بلاغ كاذب وحريق مفتعل، عقوبات تنتظر سيدة وزوجها بعد تضليل الشرطة

العقوبة القانونية المتوقعة على شاب أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بزفاف شقيقه في سيناء

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق في مطعم شهير بوسط البلد

التحقيق مع متهمين في قضية فتاتي التوك توك بعد تصويرهما في أوضاع غير لائقة

حبس المتهم بحمل سلاح أبيض والتلويح به في المعادي

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

المزيد
الجريدة الرسمية