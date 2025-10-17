الجمعة 17 أكتوبر 2025
بلاغ كاذب وحريق مفتعل، عقوبات تنتظر سيدة وزوجها بعد تضليل الشرطة

 في واقعة مثيرة كشفت عنها أجهزة الأمن، تبين عدم صحة ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله بشأن اندلاع حريق داخل منزل أحد المواطنين، حيث اتضح أن الحريق كان مفتعلًا، وأن البلاغ المُقدّم إلى الشرطة كان كيديًا ومبنيًا على خلافات عائلية.

 

البلاغ الكاذب: خداع متعمد وتضليل للسلطات

 بالفحص، تبيّن أن صاحب الفيديو عامل مقيم خارج البلاد، وأنه تواصل مع زوجته يوم 4 أكتوبر وطلب منها الإبلاغ كذبًا عن نشوب حريق داخل المنزل واتهام بعض أفراد أسرته، بسبب خلافات سابقة معهم. وبالفعل قامت الزوجة بإشعال النيران في بعض المخلفات أمام المنزل وغادرت قبل وصول قوات الشرطة، التي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المبنى السكني.

 

العقوبات القانونية المتوقعة

وفي ضوء ما ورد من اعترافات وشهادات، يواجه الزوج الهارب وزوجته عدة تهم يعاقب عليها القانون المصري، أبرزها:

البلاغ الكاذب

طبقًا للمادة 305 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من أبلغ السلطات العامة كذبًا عن وقوع جريمة لم تحدث، أو اختلق واقعة من شأنها أن تُعرّض شخصًا للعقوبة، بـ الحبس، وقد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات إذا ترتب على البلاغ أضرار جسيمة أو تحرك رسمي من أجهزة الدولة.

إشعال الحريق عمدًا (ولو محدودًا)

رغم أن الحريق لم يمتد للمنزل، إلا أن إشعال النار عمدًا يُعد من الجرائم الجنائية وفقًا للمادة 252 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من يتعمد إشعال حريق يُعرّض حياة الناس أو الممتلكات للخطر، يُعاقب بـ السجن من 3 إلى 15 سنة، وتُغلظ العقوبة إذا حدث الحريق ليلًا أو في محيط سكني.

التحريض على ارتكاب جريمة

بالنسبة للزوج المقيم بالخارج، فيُعد فعله تحريضًا مباشرًا على ارتكاب جريمة، وهو ما يُعاقب عليه القانون بنفس عقوبة الجريمة الأصلية إذا نُفذت بناء على هذا التحريض، وذلك وفقًا للمادة 40 من قانون العقوبات.

شهادة الشقيق تعزز موقف التحقيق

أدلى شقيق الزوج الهارب بشهادة تؤكد أن الأخير دائم التعدي على أفراد عائلته، مما يُرجّح وجود دافع انتقامي وراء الواقعة، ويُعزز من اتجاه جهات التحقيق لتكييف القضية باعتبارها جريمة كيدية مكتملة الأركان.

التحقيقات مستمرة.. وملاحقة دولية محتملة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الزوجة، في حين يُنتظر اتخاذ خطوات قانونية بشأن ملاحقة الزوج دوليًا حال صدور أمر ضبط وإحضار، وفقًا للتعاون القضائي الدولي المعمول به في مثل هذه القضايا.

