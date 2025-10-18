غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية الذي تستضيفه محافظة بنى سويف هذا العام يومي السبت والاحد 18 و19 أكتوبر 2025 تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

وتعد غرفة الصناعات الغذائية الشريك الاستراتيجي والداعم الأبرز للمهرجان ولقطاع النباتات الطبية والعطرية بشكل عام باعتباره أحد القطاعات التصديرية الواعدة في محافظات الصعيد التي تشتهر بزراعتها.

ويشارك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان، كما يشارك فى الجلسة الرئيسية تحت عنوان "التصنيع الزراعي كمحرك للاقتصاديات المحلية".

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة: " تأتي مشاركة غرفة الصناعات الغذائية كشريك استراتيجي لمهرجان النباتات الطبية والعطرية للعام الرابع على التوالي انطلاقا من دور الغرفة وحرصها على تعزيز مكانة مصر وريادتها في زراعة وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والزيوت العطرية من خلال العمل على تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية ورفع مساهمتها في الاقتصاد والصناعة والتصدير.

وأكد «الجزايرلي» أن الغرفة تؤمن بأهمية قطاع النباتات الطبية والزيوت العطرية ودوره في الاقتصاد والصناعة وفي خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين كما أنه بات يشكل أحد أهم القطاعات الواعدة في منظومة الصادرات الزراعية حيث حقق طفرة غير مسبوقة في الصادرات بلغت 852 مليون دولار خلال 2025 مقارنة بـ400 مليون دولار خلال السنوات الماضية.

ويشكل قطاع النباتات الطبية والعطرية ركيزة أساسية في منظومة الزراعة والصادرات المصرية، ويتميز القطاع بفرص نمو كبيرة وطلب عالمي متزايد، ما يجعله أحد أهم القطاعات الواعدة لمستقبل الصادرات الزراعية المصرية.

وأضافت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة: «تأتي مشاركتنا في مهرجان النباتات الطبية والعطرية تأكيدًا على التزامنا بالتمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في اطلاق المبادرات وبرامج التدريب والتأهيل بجانب دعم مشاركة مشروعات المرأة في المعارض المتخصصة»، مشيرة الى ان حصول الغرفة علي ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة مما يعزز من دورها الريادي في فتح افاق أوسع لمشاركة السيدات في التنمية الاقتصادية.

وتحتل مصر المركز الأول في تصدير الريحان والعطر والثاني عالميا في تصدير الياسمين والبردقوش وزيت الكمون كما تحتل المرتبة الخامسة في النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، والتوابل، والعطور، وتحتل المركز الثامن في إنتاج الينسون، والشمر والكزبرة.

وينظم مهرجان النباتات الطبية والعطرية مشروع الابتكار الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والعديد من الشركاء.

يضم المهرجان في دورته الرابعة أكثر من 80 عارضًا من مزارعين ومصدرين وشركات تصنيع، إلى جانب باحثين وخبراء من مصر ودول أخرى، مع حضور ما يزيد على 5 آلاف زائر متخصص، مما يؤكد مكانته كمنصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق الريادة المصرية على الساحة العالمية، الي جانب تعزيز حلقات سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية، بدء من الزراعة وفق أعلى معايير الجودة، مرورًا بالبحث والتطوير، ووصولًا إلى التصنيع والتسويق العالمي.

وتركز هذه الدورة على إبراز تكنولوجيا استخلاص الزيوت وعمليات القيمة المضافة، من خلال استقدام خبراء محليين ودوليين في مجال تصنيع واستخلاص الزيوت الطبيعية، الي جانب دعم الصناعات القائمة وإبراز منتجات الشركات المحلية من الزيوت والمستحضرات التجميلية.

