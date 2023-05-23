طريقة عمل الكوسا باللحمة المفرومة من مطبخ الشيف توتا مراد (فيديو)

طريقة عمل الكوسة، الكوسة من الخضروات التى لها قيمة غذائية عالية، ولكن لتقديمها بالطرق التقليدية لا يفضلها أحد، لذا تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وطريقة عمل الكوسة، سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها كطبيخ بالصلصة المشيمة ويمكن تحضيرها ثوانى بالفرن باللحمة أو بالبشاميل.

طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة

وتستعرض الشيف توتا مراد خلال برنامج عيش وملح المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة.

ولعمل الكوسة.

مكونات عمل الكوسة باللحمة والبشاميل:

كيلو كوسة مقطعة حلقات

زبد

ملح

فلفل أسود

للعصاج

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مبشور

2 فص ثوم

ملح

فلفل اسود

بهارات

رشة قرفة

رشة جوز الطيب

للبشاميل

زبد

دقيق

لبن حليب

ملح

فلفل ابيض

رشة جوز الطيب

مكعب مرق دجاج

للوجه

جبن مبشور أى نوع

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طريقة عمل الكوسة باللحمة والبشاميل:

- نحضر مقلاة على النار ونضع بها الزبد، ونشوح الكوسة حتى يتغير لونها وتتحمر قليلا.

- نتبل الكوسة بالملح والفلفل الاسود، ونقلبها جيدا، ثم نرفعها من على النار ونتركها جانبا.

- نعصج اللحم، حيث نحضر حلة ونضعها على النار، ونضع بها القليل من الزبد، ونشوح البصل والثوم معا.

- نضيف اللحم ونقلب جيدا حتى يتغير لونها.

- نتبل بالملح والفلفل والبهارات والقرفة وجوز الطيب ونقلب جيدا.

- نترك اللحم على النار الهادئة حتى تمام النضج، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.

- بعدها نحضر البشاميل، حيث لكل ملعقة زبد ملعقة دقيق وكوب لبن، حيث نشوح الزبد على النار ونضيف له الدقيق ونقلب جيدا حتى يحمر الدقيق، ثم نضيف اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل الخليط.

- ونستمر بالتقليب حتى يغلظ القوام، ثم نتبل بالملح والفلفل وجوز الطيب ومكعبات مرق الدجاج، ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه جانبا.

- نشعل الفرن ونتركه يسخن.

- نحضر صينية فرن، وندهنها بالزبد، ثم نضه بها 3 ملاعق بشاميل ونساويهم بالصينية.

- نرص طبقة كوسة، بعدها طبقة لحم، بعدها طبقة كوسة، ثم طبقة بشاميل، ثم طبقة لحم، وأخيرا طبقة كوسة، ثم نضيف باقى كمية البشاميل المتبقية، ونرش الوجه بالجبن المبشور حسب الرغبة.

- ندخل صينية الكوسة بالبشاميل الفرن حتى يحمر وجهها، وتقدم ساخنة بجانب الأرز الأبيض والسلطة.

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