طريقة عمل التورلي، أكلة مقوية للمناعة في تغيير الفصول

طريقة عمل التورلي، التورلي من الأكلات المصرية الأصيلة التي تجمع بين الفوائد الغذائية والطعم اللذيذ، فهو طبق غني بالخضار المتنوعة واللحم.

وطريقة عمل التورلي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويطهى بطرق مختلفة حسب الذوق، فيمكن تحضيره باللحم أو بالدجاج أو حتى بدون لحوم للنباتيين.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل التورلى.

مكونات عمل التورلي:

نصف كيلو من اللحم المقطع مكعبات صغيرة يفضل لحم الكتف أو الرقبة لأنها غنية بالنكهة

ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة مكعبات

ثمرة كوسة كبيرة مقطعة شرائح

ثمرة بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات

ثمرة جزر كبيرة مقطعة حلقات

ثمرة فلفل أخضر مقطعة مربعات

كوب من البازلاء

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفرومين

2 كوب عصير طماطم طازج

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة من السكر لتعديل حموضة الصلصة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة اختياري لإضافة نكهة مميزة

ملعقة صغيرة من السبع بهارات

زيت نباتي أو سمنة للتحمير

كوب ماء أو شوربة لتسوية الخضار

طريقة عمل التورلى:-

في قدر على النار، ضعي ملعقة من الزيت أو السمنة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

أضيفي اللحم المقطع وقلبيه جيدا حتى يتغير لونه ويبدأ في إخراج عصارته.

تبليه بـ الملح والفلفل والبهارات، واتركيه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى يتشرب التوابل.

أضيفي كوب من الماء أو الشوربة وغطي القدر، واتركي اللحم حتى ينضج بنسبة 70% حوالي 30 إلى 40 دقيقة حسب نوع اللحم.

في مقلاة عميقة، سخني القليل من الزيت وابدئي في تحمير الخضار على دفعات، أولا البطاطس والجزر لأنهما يحتاجان وقت أطول.

ثم الكوسة والباذنجان والفلفل حتى تكتسب لون ذهبي خفيف.

بعد التحمير، ضعي الخضار على مناديل مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

في قدر آخر، سخني قليل من الزيت وأضيفي الثوم المفروم حتى يتحمر قليلا.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الصلصة والسكر والقليل من الملح والفلفل.

اتركي الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك جيدا حوالي 10 دقائق.

في طاجن فرن أو صينية بايركس، ضعي طبقة من اللحم، ثم وزعي فوقه الخضار المحمر بالتساوي.

صبي فوقهم الصلصة المتسبكة حتى تغطي المكونات جزئيا.

غطي الطاجن بورق فويل، وادخليه فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى تمتزج النكهات وتنضج المكونات تماما.

أزيلي ورق الفويل في آخر 10 دقائق لتحمير الوجه قليلا

يقدم التورلي ساخن مع أرز أبيض مفلفل أو عيش بلدي طري، وسلطة خضراء أو سلطة زبادي بالثوم لإضافة نكهة منعشة.

