طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بمذاق مميز لا يقاوم

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، الحواوشي الإسكندراني من أشهر الأكلات المصرية الشعبية التي يعشقها الجميع، ويتميز بمذاقه الرائع ورائحته الشهية.

وطريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، بسيطة وهو يختلف قليلا عن الحواوشي البلدي المعروف في باقي المحافظات، إذ يحضر في الإسكندرية بعجينة خاصة تخبز في الفرن، وليس داخل العيش البلدي كما هو الحال في الحواوشي العادي.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني.

مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو السمن

كوب من الماء الدافئ قد يزيد أو يقل قليلا حسب نوع الدقيق

مكونات الحشوة

نصف كيلو من اللحم المفروم ويفضل أن يحتوي على القليل من الدهن

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

ثمرة فلفل أخضر حلو مفرومة

ثمرة فلفل حار اختياري حسب الرغبة

ثمرة طماطم صغيرة مفرومة بدون بذور

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة

رشة من القرفة اختيارية لكنها تعطي نكهة مميزة

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمن

الحواوشي الاسكندراني

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني:-

في وعاء كبير، اخلطي الخميرة مع السكر وربع كوب من الماء الدافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء آخر، ضعي الدقيق والملح والزيت وامزجيهم جيدا.

أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق وابدئي في العجن تدريجيا بإضافة الماء حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.

في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه ويبدأ في النضج.

أضيفي الفلفل الأخضر والطماطم وجميع التوابل، وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدا.

اتركي الحشوة على نار هادئة حتى تنضج تماما وتجف من أي سوائل، ثم اتركيها لتبرد قليلا قبل الحشو.

بعد أن تختمر العجينة، قسميها إلى كرات متوسطة الحجم.

افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق لتصبح دائرة متوسطة الحجم.

ضعي مقدار مناسب من الحشوة في المنتصف، ثم غطيها بدائرة أخرى من العجين واضغطي على الأطراف لتغلق جيدا.

يمكنك دهن الوجه بالقليل من الزيت أو السمن لإعطاء لمعة جميلة عند الخبز.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي أقراص الحواوشي في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

أدخليها الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى تتحمر الأطراف ويصبح الوجه ذهبي.

بعد إخراجها من الفرن، يمكن دهنها بالقليل من الزبدة وهي ساخنة لتكتسب طراوة ولمعان إضافي.

لنجاح الحواوشي الإسكندراني يمكن إضافة القليل من الجبن المبشور داخل الحشوة لمذاق أغنى.

لا تفرطي في وضع الطماطم حتى لا تصبح الحشوة رطبة وتؤثر على العجين.

يمكن استخدام العجين الجاهز مثل عجين البيتزا لتسهيل التحضير.

للحصول على طعم مشوي لذيذ، يمكن دهن الوجه بخليط من الزبدة والفحم المطحون قبل الخبز.

قدمى الحواوشي الإسكندراني ساخن مع البطاطس المقلية، والسلطة الخضراء، والمخللات، ويمكن أيضا تقديمه مع كوب من الزبادي أو صوص الطحينة اللذيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.