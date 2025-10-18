السبت 18 أكتوبر 2025
ضبط 3 أشخاص وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – وسيدة، لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي من خلال أحد التطبيقات الهاتفية.

كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا التطبيق للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، في نطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم بدائرتي قسمي شرطة العطارين وأول العامرية، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم للنشاط الإجرامي بغرض الكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

