الأمن يكشف ملابسات تغيب طفل ببني سويف بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في كشف ملابسات منشور تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب أحد الأطفال عن منزل أسرته بمحافظة بني سويف.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الطفل (طالب – مقيم ببني سويف) بدائرة مركز شرطة إهناسيا. وبسؤاله أقر بتركه منزل أسرته بسبب سوء معاملتهم له.

تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل من قِبل الجهات المختصة، واستدعاء أسرته وتسليمه لهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته ومعاملته بطريقة إنسانية تحفظ سلامته النفسية والجسدية.

تؤكد وزارة الداخلية استمرار متابعتها لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات أو استغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بكل دقة وشفافية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

