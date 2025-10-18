ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و66 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطرق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 114005 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1629 سائق مركبة، وتبين إيجابية 62 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية أعمالها بمناطق الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود عن ضبط 736 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة)، بالإضافة إلى فحص 112 سائقًا وتبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المخدرات.

وتم أيضًا ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفين وتحقيق السيولة والانضباط المروري على الطرق.

