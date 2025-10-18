السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

 أعلن المدربان لفريقي تشيلسي ونوتينجهام فورست، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها المواجهة المرتقبة بينهما، والتي تنطلق بعد قليل على ملعب 'سيتي جراوند'، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي 

تشكيل نوتنجهام فورست 

 

ويمتلك تشيلسي 11 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وجمعهم من 3 انتصارات وتعادلين، وتلقى خسارتين أمام مانشستر يونايتد وبرايتون.

في المقابل، يحتل نوتنجهام فورست المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز الرابع هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي.

 

تشيلسي الذي توج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي، يحلم بالعودة إلى منصات التتويج بالبريميرليج بعد غيابه منذ عام 2017.

في المقابل، يسعى نوتنجهام فورست إلى تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم بعد أن فشل في أي فوز خلال 7 جولات الماضية.

ورغم نجاته من خطر الإقالة خلال فترة التوقف الدولي، لا يزال بوستيكوجلو تحت ضغط كبير بعد فشله في تحقيق أي فوز في أول 7 مباريات له منذ تسلمه المهمة في سبتمبر، خلفًا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

موعد مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي

من المقرر أن تقام مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت على ملعب سيتي جراوند، وسوف تنطلق بعد قليل في تمام الساعة الثانية ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي

ومن المقرر أن تذاع مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي على شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 1.

