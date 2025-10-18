السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

مباراة الأهلي وإيجل نوار 

 تقام المباراة على ستاد بوجومبورا الدولي في العاصمة البوروندية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

 وتقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

فيما استقر الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد، على تشكيل الفريق لمباراة إيجل نوار البوروندي.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة إيجل نوار 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو 

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف 

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار 

ويغيب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من إمام عاشور بسبب مرضه بفيروس A ولا يزال تحت الملاحظة، وقد يعود فى غضون أسبوعين للتدريبات الجماعية، وحسين الشحات الذي يعاني من مزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج تمتد لسبعة أسابيع قبل العودة للتدريبات.

بجانب غياب المغربي أشرف داري، إذ يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل إعادة الفحوصات، بعد تعرضه لإصابة جديدة في منشأ العضلة الضامة، وكريم فؤاد إذ يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم تتحدد موعد عودته حتى الآن، وأحمد رضا بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده، بسبب عدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا 

 تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. 

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب موعد تحرك البعثة إلى ملعب بوجامبورا الدولي استعدادًا لمباراة إيجل نوار البوروندي، حيث تتحرك البعثة في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة. 

 

كما تعود بعثة الأهلي إلي القاهرة عقب انتهاء مباراة إيجل نوار البوروندي التي تنطلق في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة. 

وتصل بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح غد الأحد. 

 

