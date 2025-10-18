السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي والسوبر الإفريقي، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد  اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في الملاعب الأوروبية والعربية.

 

مواعيد مباريات أبطال إفريقيا 

إيجل نوار البوروندي ضد الأهلي

الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت 1

الترجي ضد راديمو

الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

 

مواعيد مباريات السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

بيراميدز X نهضة بركان – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

كولومبيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD

 

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة ضد البنك الأهلي

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت

الإسماعيلي ضد الحدود

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فوريست ضد تشيلسي

الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد

الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

بيرنلي ضد ليدز يونايتد

الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

كريستال بالاس ضد بورنموث

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

مانشستر سيتي ضد إيفرتون

الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

سندرلاند ضد وولفرهامبتون

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

فولهام ضد آرسنال

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية ضد مايوركا

الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 9

برشلونة ضد جيرونا

الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي ضد ساسولو

الساعة:  4 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: starzplay

تورينو ضد نابولي

الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: starzplay

روما ضد إنتر

الساعة:  9.45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: starzplay

 

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الاتفاق ضد الهلال

الساعة:5.45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 1

الأخدود ضد الحزم

الساعة: 6:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 2

النصر ضد الفتح

الساعة:  9 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية 1

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد ليون

الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 9

 

أنجييه X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

مارسيليا X لوهافر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

الساعة: 8.30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: إم بي سي أكشن

 

مواعيد دوري أدنوك للمحترفين

العين ضد بني ياس

الساعة: 4.05 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1

دبا الفجيرة ضد الجزيرة

الساعة:  4.05 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 2

عجمان ضد خورفكان

الساعة: 6.45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 2

الوصل ضد النصر

الساعة: 4.05 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1 + الشارقة الرياضية

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت مواعيد مباريات الدورى مباريات الدورى وولفرهامبتون مانشستر سيتي دوري ادنوك للمحترفين

أسامة أبو زيد رئيسا لنادي الشمس لدورة جديدة

رغم التعادل أمام ستراسبورج، باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي

آخر تطورات إصابة سالم الدوسري

التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والشباب بالدوري السعودي

كريم بنزيما يقود التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيحاء بالدوري السعودي

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الدوري السعودي

موعد مباراة دجلة ومودرن سبورت بالدوري المصري

موعد مباراة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

