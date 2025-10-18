الأهلي والسوبر الإفريقي، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في الملاعب الأوروبية والعربية.
مواعيد مباريات أبطال إفريقيا
إيجل نوار البوروندي ضد الأهلي
الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أون سبورت 1
الترجي ضد راديمو
الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
مواعيد مباريات السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بيراميدز X نهضة بركان – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
كولومبيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة ضد البنك الأهلي
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أون سبورت
الإسماعيلي ضد الحدود
الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نوتنجهام فوريست ضد تشيلسي
الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
برايتون ضد نيوكاسل يونايتد
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6
بيرنلي ضد ليدز يونايتد
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
كريستال بالاس ضد بورنموث
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
مانشستر سيتي ضد إيفرتون
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
سندرلاند ضد وولفرهامبتون
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
فولهام ضد آرسنال
الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية ضد مايوركا
الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 9
برشلونة ضد جيرونا
الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ليتشي ضد ساسولو
الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: starzplay
تورينو ضد نابولي
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: starzplay
روما ضد إنتر
الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: starzplay
مواعيد مباريات دوري روشن السعودي
الاتفاق ضد الهلال
الساعة:5.45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ثمانية 1
الأخدود ضد الحزم
الساعة: 6:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ثمانية 2
النصر ضد الفتح
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ثمانية 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس ضد ليون
الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 9
أنجييه X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مارسيليا X لوهافر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند
الساعة: 8.30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: إم بي سي أكشن
مواعيد دوري أدنوك للمحترفين
العين ضد بني ياس
الساعة: 4.05 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1
دبا الفجيرة ضد الجزيرة
الساعة: 4.05 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 2
عجمان ضد خورفكان
الساعة: 6.45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 2
الوصل ضد النصر
الساعة: 4.05 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1 + الشارقة الرياضية
