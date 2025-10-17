حقيقة رفع أسعار كروت شحن الموبايل بعد زيادة سعر البنزين

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن أسعار كروت الشحن وهل تأثرت أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار البنزين أم أن الأسعار ثابتة وخلال السطور التالي نستعرض أسعار كروت الشحن.

أسعار كروت الشحن فودافون

كارت الفكة 13 جنيها الكارت 300 وحدة صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة 16.5 جنيه ويقدم الكارت 425 وحدة صالحة لمدة 6 أيام.

كارت الفكة 19.5 جنيه ويقدم الكارت 550 وحدة صالحة لمدة 7 أيام.

كارت الفكة 26 جنيهًا ويقدم الكارت 750 وحدة صالحة لمدة 10 أيام.

اسعار كروت الشحن لأورنج مصر



كارت الفكة 13 جنيهًا يمنح 300 وحدة أو ميجابايت وصالحة لمدة يومين.



كارت الفكة 16.5 جنيه يمنح 425 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 6 أيام وكارت الفكة 19.5 جنيه يمنح 550 وحدة أو ميجابايت وكارت الفكة 26 جنيهًا يمنح 750 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 10 أيام.

وكارت الفكة 38 جنيهًا يمنح 1100 وحدة أو ميجابايت وكارت الفكة 45 جنيهًا يمنح 900 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.

وكارت الفكة 55 جنيهًا يمنح 1200 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.

وكارت الفكة 65 جنيهًا يمنح 1400 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.

كروت الشحن إي أند مصر

كارت الفكة 13 جنيها ويقدم الكارت 300 ميكس صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة 16.5 جنيه ويقدم الكارت 425 وحدة صالحة لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى شحنة حكاية تشمل 400 ميكس وفيسبوك وواتساب.

كارت الفكة 19.5 جنيه ويقدم الكارت 550 ميكس صالحة لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى شحنة حكاية تشمل 525 ميكس وفيسبوك وواتساب.

كارت الفكة 26 جنيهًا ويقدم الكارت 750 ميكس صالحة لمدة 10 أيام.

كارت الفكة 38 جنيهًا ويقدم الكارت 1100 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 14 يومًا.

كارت الفكة 39 جنيهًا ويقدم الكارت 700 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 28 يومًا.

كارت الفكة 65 جنيهًا ويقدم الكارت 1300 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 28 يومًا.

كروت الشحن وي

كارت الفكة فئة 13 جنيهًا يوفر رصيدًا ب 9.1 جنيه يقدم 345 وحدة صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة فئة 16.5 جنيه يوفر رصيدًا ب 11.55 جنيه ويقدم 490 وحدة صالحة لمدة 6 أيام.

كارت الفكة فئة 19.5 جنيه ويوفر رصيدًا ب 13.65 جنيه ويقدم 635 وحدة صالحة لمدة 7 أيام.

كارت الفكة فئة 26 جنيهًا يوفر رصيدًا ب 18.2 جنيه ويقدم 865 وحدة صالحة لمدة 10 أيام.

كارت الفكة فئة 38 جنيهًا ويوفر رصيدًا قيمته 26.6 جنيه ويقدم 1300 وحدة صالحة لمدة 14 يومًا.

