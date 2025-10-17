الجمعة 17 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

أعلنت وزارة البترول زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي إلى ٢٢٥ جنيها بالإضافة إلى ثمن النقل، وكذلك سعر أسطوانة أنبوبة البوتاجاز التجاري إلى ٤٥٠ جنيهًا، وتم إخطار المحافظين بذلك. 

وقال مصدر بالبترول إن: “غاز الطهي من أهم الغازات التي يتم استيرادها من الخارج.. هيئة البترول استوردت 1.25 مليون طن من غاز الطهي والسولار”.  

وفي ذات السياق أشار المصدر إلى أن الزيادة جاءت لتحقيق التوازن المالي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة.

وأكد حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الهدف من الزيادة هو موازنة تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية وضمان استمرار التوريد للمستهلكين دون أي انقطاع. 

الجريدة الرسمية