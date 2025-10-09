مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

ينتظر ملايين المواطنين صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي من المتوقع أن تنعقد خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط حالة من الترقب والقلق الشعبي، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار النفط عالميًا، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تصريحات كل من رئيس الوزراء ووزير البترول، اللذين أكدا أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين قد تكون الأخيرة، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم وتحويله إلى قطاعات أكثر احتياجًا، مثل التعليم والصحة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في 2016.

وفي تصريح خاص لـ«فيتو»، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول أن هناك اتجاها للإبقاء على دعم جزئي للسولار، نظرًا لارتباطه الوثيق بعدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والمواصلات، مما يجعله ذا تأثير مباشر على المواطنين في حياتهم اليومية.

وأضاف المصدر أن الموعد الرسمي لانعقاد اللجنة سيكون خلال الساعات المقبلة، وأن أي زيادة في أسعار البنزين ستكون الزيادة الأخيرة ضمن خطة تحرير الأسعار بشكل كامل.

آلية التسعير والتجهيزات الحكومية

وأكد المصدر أن لجنة التسعير التلقائي تعتمد في قراراتها على عدة عوامل، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن وزارة البترول قامت باستقدام عدد من سفن التغويز في إطار جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي.

كما تعمل الحكومة على توسيع قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يعزز من مرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي، ويُمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على الغاز في السوق المحلي.

ارتفاع يتراوح بين 15% و20%

من جهتهم، رجّح عدد من الاقتصاديين أن تشهد أسعار البنزين زيادة تتراوح بين 15% و20% خلال القرار المرتقب، استنادًا إلى عدة مؤشرات، منها تقلبات أسعار النفط عالميًا، وحركة أسعار الصرف، فضلًا عن توجه الدولة لاستكمال خطة رفع الدعم عن البنزين بشكل نهائي.

الأسعار الحالية للمواد البترولية في مصر:

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر

السولار: 15.50 جنيه/لتر

الكيروسين: 15.50 جنيه/لتر

المازوت (لباقي الصناعات): 10,500 جنيه/طن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

وسط هذه الأجواء، يظل الشارع في حالة ترقب لما ستسفر عنه قرارات لجنة التسعير التلقائي، والتي ستحدد ملامح جديدة لسوق الوقود، وتأثيراتها المباشرة على أسعار النقل، والخدمات، والسلع الأساسية، والمواصلات العامة خاصة لمحدودي الدخل.

