الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

أسعار البنزين
أسعار البنزين

ينتظر ملايين المواطنين صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي من المتوقع أن تنعقد خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط حالة من الترقب والقلق الشعبي، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار النفط عالميًا، وارتفاع تكاليف المعيشة. 

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تصريحات كل من رئيس الوزراء ووزير البترول، اللذين أكدا أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين قد تكون الأخيرة، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم وتحويله إلى قطاعات أكثر احتياجًا، مثل التعليم والصحة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في 2016.

وفي تصريح خاص لـ«فيتو»، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول أن هناك اتجاها للإبقاء على دعم جزئي للسولار، نظرًا لارتباطه الوثيق بعدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والمواصلات، مما يجعله ذا تأثير مباشر على المواطنين في حياتهم اليومية. 

وأضاف المصدر أن الموعد الرسمي لانعقاد اللجنة سيكون خلال الساعات المقبلة، وأن أي زيادة في أسعار البنزين ستكون الزيادة الأخيرة ضمن خطة تحرير الأسعار بشكل كامل. 

آلية التسعير والتجهيزات الحكومية

وأكد المصدر أن لجنة التسعير التلقائي تعتمد في قراراتها على عدة عوامل، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن وزارة البترول قامت باستقدام عدد من سفن التغويز في إطار جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي. 

كما تعمل الحكومة على توسيع قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يعزز من مرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي، ويُمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على الغاز في السوق المحلي.

ارتفاع يتراوح بين 15% و20%

من جهتهم، رجّح عدد من الاقتصاديين أن تشهد أسعار البنزين زيادة تتراوح بين 15% و20% خلال القرار المرتقب، استنادًا إلى عدة مؤشرات، منها تقلبات أسعار النفط عالميًا، وحركة أسعار الصرف، فضلًا عن توجه الدولة لاستكمال خطة رفع الدعم عن البنزين بشكل نهائي.

الأسعار الحالية للمواد البترولية في مصر:

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
السولار: 15.50 جنيه/لتر
الكيروسين: 15.50 جنيه/لتر
المازوت (لباقي الصناعات): 10,500 جنيه/طن
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

 وسط هذه الأجواء، يظل الشارع في حالة ترقب لما ستسفر عنه قرارات لجنة التسعير التلقائي، والتي ستحدد ملامح جديدة لسوق الوقود، وتأثيراتها المباشرة على أسعار النقل، والخدمات، والسلع الأساسية، والمواصلات العامة خاصة لمحدودي الدخل.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع اسعار الذهب اسعار النفط العالمية أسعار الوقود التسعير التلقائي للمواد البترولية الغاز الطبيعي بوزارة البترول تصريحات رئيس الوزراء رفع الدعم عن البنزين مواد البترولية سعر لتر السولار سعر الصرف المواصلات

الأكثر قراءة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

شاب يطعن والدته وزوجها بسكين بسبب خلافات مالية في الغربية

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"

الأحد، فتح باب قبول طلبات راغبي حج القرعة لعام 2026

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يسجل رقمًا قياسيًّا اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الخميس

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب