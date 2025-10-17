وكيل التموين بالإسكندرية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمحطات الوقود

قام المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بجولة ميدانية على محطات الوقود للتأكيد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.

كما كلف وكيل وزارة التموين جميع الأجهزة الرقابية للمديرية الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية إدارة تموين المنتزة وإدارة تموين شرق وإدارة تموين وسط وإدارة تموين غرب والجمرك وإدارة تموين العجمى وإدارة تموين العامرية وإدارة تموين برج العرب برئاسة السادة مديرى الإدارات و رؤساء الرقابة و المفتشين، وذلك للمرور على جميع محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من عدم وجود تكدسات أو ازدحام، مشددا على متابعة ورصد أى شكوى للمواطنين والعمل على حلها فورا.

وجاءت الأسعار كما يلى بنزين ٩٥ بسعر ٢١ جنيها /لتر وبنزين ٩٢ بسعر ١٩.٢٥ جنيها / لتر

بنزين ٨٠ بسعر ١٧.٧٥ جنيها /لتر وسولار بسعر ١٧.٥٠ جنيها / لتر.

كما تم تسعير أسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلى بسعر ٢٢٥ جنيها، وأسطوانة البوتاجاز الحجم التجارى ٤٥٠ جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.