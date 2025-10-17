الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التموين بالإسكندرية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمحطات الوقود

الإسكندرية
الإسكندرية

قام المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بجولة ميدانية على محطات الوقود للتأكيد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم بالجولة الـ11

محافظ الشرقية من داخل غرفة المتابعة: تعريفة الركوب مناسبة لخط سير وراعينا البعد الاجتماعي للمواطنين

كما كلف وكيل وزارة التموين  جميع الأجهزة الرقابية للمديرية الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية إدارة تموين المنتزة وإدارة تموين شرق وإدارة تموين وسط وإدارة تموين غرب والجمرك وإدارة تموين العجمى وإدارة تموين العامرية وإدارة تموين برج العرب برئاسة السادة مديرى الإدارات و رؤساء الرقابة و المفتشين، وذلك للمرور على جميع محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من عدم وجود تكدسات أو ازدحام، مشددا على  متابعة ورصد أى شكوى للمواطنين والعمل على حلها فورا.

 

وجاءت الأسعار كما يلى بنزين ٩٥  بسعر ٢١ جنيها /لتر وبنزين ٩٢  بسعر ١٩.٢٥ جنيها / لتر
بنزين ٨٠  بسعر ١٧.٧٥ جنيها /لتر وسولار  بسعر ١٧.٥٠ جنيها / لتر.

كما تم تسعير أسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلى بسعر ٢٢٥ جنيها، وأسطوانة البوتاجاز الحجم التجارى ٤٥٠ جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس جمال عمار بالاسكندرية التموينية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: تعريفة الركوب مناسبة لخط سير وراعينا البعد الاجتماعي للمواطنين

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم بالجولة الـ11

سميح ساويرس: النجاح الحالي لمدينة الجونة لم يكن في الأحلام (فيديو)

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

منتخب مصر يفوز على غانا في ختام الدور الأول لكأس أفريقيا للهوكي

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية