أجهزة محافظة الإسكندرية تواصل متابعة تطبيق التعريفة الجديدة بمحطات الوقود

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية اليوم، المتابعة الميدانية لمحطات الوقود بحي وسط للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة.

يأتي ذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود، ومحلات بيع أسطوانات البوتاجاز؛ للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، وتعليمات المهندسة إيمان عباس رئيس حي وسط.

تم توجيه إدارة المتابعة الميدانية للمرور على جميع محطات الوقود ومحطات بيع أسطوانات البوتاجاز.

حيث تم خلال الجولة متابعة محطات الوقود بالأزاريطة، الشاطبي، كامبشيزار، محرم بك، سيدي المتولي ومحطة الرمل، بالإضافة إلى متابعة موقف السيارات بمحطة مصر.

وتم رصد قيام معظم المحطات بالإعلان عن الأسعار الجديدة في مكان ظاهر، والتنبيه بسرعة الإعلان عنها للمحطات التي لم تعلن عن الإسعار الجديدة على الشاشات.

كما تم التأكد من استقرار الأوضاع بموقف محطة مصر، وجاري متابعة التزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا للتلاعب أو تقسيم خطوط السير، والعمل مستمر.

هذا ويؤكد حي وسط الاسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية لمركز السيطرة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أرقام الطوارئ التالية متاحة لتلقي أي بلاغات تخص الأسعار الجديدة.

