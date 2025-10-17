نجيب وسميح ساويرس يتفقدان فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)

تفقد المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة، فعاليات المهرجان اليوم الجمعة بمنطقة البلازا، وذلك في ثاني أيامه بعد الافتتاح الذي أقيم أمس الخميس.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وحضر أيضًا عمرو منسي المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، والمخرج خالد يوسف، مع بداية فعاليات اليوم، وسط تواجد فني وإعلامي كبير.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًا قويًا.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

