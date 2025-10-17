الجمعة 17 أكتوبر 2025
الهوكي، موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر للهوكي،
منتخب مصر للهوكي، فيتو

الهوكي، يخوض المنتخب الوطني للهوكي رجال، مواجهة قوية اليوم الجمعة، أمام منتخب غانا، في الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الإسماعيلية بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وغانا الخامسة عصرا، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب كينيا بنتيجة (2-1)، قبل الفوز في الجولة الثانية على منتخب نيجيريا بنتيجة (6-3)، وتعادل مستحق في الجولة الثالثة أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة (3-3)، ثم الفوز في الجولة الرابعة على منتخب زامبيا بنتيجة (8-1).

ويخوض المنتخب الوطني 5 مباريات في الدور الأول، ومواعيدها كالتالي:

مصر × كينيا - 11 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × نيجيريا - 12 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × جنوب أفريقيا - 14 أكتوبر | انتهت بالتعادل

مصر × زامبيا - 15 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × غانا - 17 أكتوبر | 5 مساء.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي رجال بمشاركة 6 منتخبات، ويشهد الدور الأول دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني مباشرة للمباراة النهائية، فيما يلعب الثالث مع الرابع على الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة ومباريات تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.

أما منافسات السيدات فتضم خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتشهد البطولة عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة له في نسخة عام 2017.

وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

