سيارتو يكشف موعد وتفاصيل القمة الروسية الأمريكية في المجر

وزير خارجية المجر،فيتو
وزير خارجية المجر،فيتو

 صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأن موعد وتفاصيل القمة الروسية الأمريكية في المجر، يتوقفان على ما إذا كان اجتماع وزيري خارجية البلدين سيُعقد الأسبوع المقبل، وما ستكون عليه نتائجه.

وأكد أيضًا استعداد المجر لضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية، مضيفًا أن "بودابست ستستقبل بوتين، باحترام وتضمن له حرية الدخول والخروج".

وقبل وقت سابق قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيت، اليوم، “آن الأوان لإنهاء ​الحرب في أوكرانيا​، وإذا لم تنته فالولايات المتحدة وحلفاؤها جاهزون للردع”.

 

ترامب​ متفائل بتحقيق السلام في أوكرانيا

 فيما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسئول بالبيت الأبيض قوله، إن "الرئيس ​دونالد ترامب​ متفائل بتحقيق السلام في أوكرانيا، عقب تبادل الأسرى الناجح بالشرق الأوسط".

 

وكان قد أكد الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ فى تصريحات سابقة له، أن "الحرب في أوروبا يمكن إنهاؤها، ولتحقيق ذلك فإن دور واشنطن والشركاء الآخرين في غاية الأهمية"، لافتا إلى أن "من المهم عدم فقدان الزخم لتحقيق ​السلام في أوروبا​، مع اقتراب الحرب في الشرق الأوسط –العدوان الإسرائيلي على غزة- من نهايتها".

 

الكرملين يرحب برغبة ترامب فى تسوية الصراع مع أوكرانيا

كما أعلن الكرملين، ترحيبه برغبة ترامب في التركيز على البحث عن تسوية للصراع بين أوكرانيا وروسيا بعد التقدم المحرز في غزة.

وأوضح الكرملين أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، لكنها مجرد اقتراحات.

كما رحبت روسيا  بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أنها تواصل العملية العسكرية الخاصة بها مع أوكرانيا لعدم وجود بدائل حتى الآن وستحقق أهدافها.


 

