خارج الحدود

التلفزيون السوري: أحمد الشرع يزور روسيا غدًا بدعوة من بوتين

أحمد الشرع، فيتو
 أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا غدًا الأربعاء، تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

ملفات سياسية واقتصادية

 وبحسب وسائل الإعلام السورية، من المقرر أن يبحث أحمد الشرع مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وملفات التعاون الاقتصادي والعسكري، إلى جانب التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.

 

الزيارة الأولى لـ أحمد الشرع لروسيا

تُعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى موسكو منذ توليه الرئاسة، ويرى مراقبون أنها تعكس استمرار التحالف الاستراتيجي بين دمشق وموسكو، مع توقعات بإعلان مبادرات مشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

 تنسيق دولي متزايد

تأتي الزيارة في وقت تكثّف فيه روسيا تحركاتها الدبلوماسية في المنطقة بالتوازي مع اتصالاتها مع القاهرة وطهران، ما يشير إلى محاولة بلورة مقاربة جديدة للتهدئة في الشرق الأوسط.

