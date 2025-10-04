المجر: إذا قررت أوروبا محاربة روسيا سنقف على الحياد

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أنه عندما تقرر معظم الدول الأوروبية خوض الحرب، فإن المجر ستكون قادرة على المقاومة والوقوف على الحياد.

وقال أوربان: "أغلب دول الاتحاد الأوروبي تتفق خلف الأبواب المغلقة مع المجر على أن أوروبا تنزلق نحو الحرب، وأنها سترسل عاجلًا أم آجلًا قوات إلى أوكرانيا، ستعود في توابيت"، حسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأضاف "عندما تقرر أوروبا خوض الحرب، أو عندما تقرر معظم الدول الأوروبية خوضها، ستملك المجر القدرة والقوة والمعرفة اللازمة لتجنب التورط في مثل هذه الحرب المتنامية".

وفي مقابلة صحافية أكد رئيس الوزراء المجري أنه سيواصل الوقوف وحيدًا ضد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ونقض القرارات، التي تتعارض مع المصالح الوطنية المجرية "طالما كانت لديه القدرة على ذلك".

وأضاف: "لا أستطيع منع الفرنسيين أو الألمان من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكني أستطيع منع الاتحاد الأوروبي من إرسال الأسلحة وجر المجر إلى مثل هذه العملية لتصدير الأسلحة".

