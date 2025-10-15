روسيا: مستعدون لدعم إعادة إعمار سوريا واستغلال احتياطيات النفط

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة إعمار شامل، مؤكدًا أن روسيا قادرة على تقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.

روسيا تعرض إعادة إعمار سوريا مقابل النفط

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن مناقشات جرت حول عدد من المشاريع في سوريا، مشيرًا إلى أن شركات روسية مهتمة باستخدام المعدات والتقنيات الروسية في تنفيذ هذه المشاريع.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن قطاع النفط كان من بين الموضوعات التي نوقشت خلال المباحثات بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع، مؤكدًا استعداد روسيا لاستغلال احتياطيات الخام السورية، مشددًا على أن نقص النفط يمثل تحديًا كبيرًا لسوريا في وقت تحاول فيه إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية.

واستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فى الكرملين اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يجري زيارة هى الأولى من نوعها إلى موسكو.

اجتماع بين بوتين والشرع فى الكرملين

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قال فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية في المحادثات بينهما بالعاصمة موسكو.

