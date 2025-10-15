الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا: مستعدون لدعم إعادة إعمار سوريا واستغلال احتياطيات النفط

بوتين وأحمد الشرع،
بوتين وأحمد الشرع، فيتو

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة إعمار شامل، مؤكدًا أن روسيا قادرة على تقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.

روسيا تعرض إعادة إعمار سوريا مقابل النفط

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن مناقشات جرت حول عدد من المشاريع في سوريا، مشيرًا إلى أن شركات روسية مهتمة باستخدام المعدات والتقنيات الروسية في تنفيذ هذه المشاريع.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن قطاع النفط كان من بين الموضوعات التي نوقشت خلال المباحثات بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع، مؤكدًا استعداد روسيا لاستغلال احتياطيات الخام السورية، مشددًا على أن نقص النفط يمثل تحديًا كبيرًا لسوريا في وقت تحاول فيه إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية.

واستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فى الكرملين اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يجري زيارة هى الأولى من نوعها إلى موسكو.

اجتماع بين بوتين والشرع فى الكرملين

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قال فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية في المحادثات بينهما بالعاصمة موسكو.

أحمد الشرع: لا أثق بإسرائيل لكن التوصل لاتفاق أمني معها لا مفر منه

أمير قطر يلتقي أحمد الشرع في الدوحة قبل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسيا إعادة إعمار سوريا إعمار سوريا سوريا النفط السوري بوتين أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع الكرملين

مواد متعلقة

أحمد الشرع من موسكو: سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية مع كافة الدول

بوتين يستقبل أحمد الشرع فى الكرملين (فيديو)

أحمد الشرع يصل روسيا، والكرملين يكشف تفاصيل المباحثات المرتقبة مع بوتين (صور)

الليرة السورية تستقر مقابل الدولار بمصرف سوريا المركزي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

التعليم الفني كما يجب أن يكون، 10 معلومات عن المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات

على طريقة أفلام هوليوود، كيف فك رجال مباحث كرداسة لغز سرقة الملايين من داخل خزنة مصنع شهير

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads