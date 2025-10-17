الجمعة 17 أكتوبر 2025
مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية

 أفادت وكالة رويترز عن مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بمقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية.

 

وقبل وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية،  بسماع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية كابل.

وأفاد مصدر حكومي أفغاني بأن هناك غارة جوية باكستانية على منزل وسط العاصمة كابل.

وسمع دوي انفجارين عنيفين في العاصمة الأفغانية كابل.

وذكر مصدر أن الانفجارين ناجمان عن استهداف جوي لسيارة وسط العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على منصة إكس إن "الحادث قيد التحقيق، لكن لم تسجل أي إصابات حتى الآن وكل شيء على ما يرام".

وأفاد العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسماع دوي الانفجارين ورؤية طائرات مسيّرة في الأجواء.

وذكر شهود عيان أن قوات أمنية كانت في حالة استنفار وقامت بتفتيش السيارات في شوارع العاصمة، كما أفادت مصادر بانقطاع خدمة الهاتف المحمول في عدة أحياء.

