الأهلي يضع خطة اقتحام إيجل نوار البوروندي.. الأحمر يختتم تحضيراته الليلة.. وتوروب يستقر على كتيبة المباراة برعاية عادل مصطفى

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلياليوم تحضيراته لمباراة إيجل نوار المقرر لها الرابعة عصر غد السبت فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانا خفيفا أمس فور الوصول إلى بوروندي على أن يخوض الليلة مرانه الرئيسى على ملعب المباراة.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر غد السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق الأهلاوي بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة إيجل نوار غدا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر ابراهيم واحمد نبيل كوكا

الوسط: محمد على بن رمضان ومروان عطية وزيزو

الهجوم: أشرف بن شرقي وتريزيجيه ومحمد شريف

ويأتي اختيار تشكيل الاهلي برعاية الثنائى عادل مصطفى المدرب المساعد ووليد صلاح الدين مدير الكرة خاصة وأنها أول مباراة رسمية للمدير الفني الجديد ييس توروب حيث قاد الدنماركي مران الأهلي مرتين فقط على أن يخوض المران الثالث له رفقة جهازه المعاون الليلة فى إطار التحضيرات الفنية الاخيرة لمباراة الغد امام بطل بوروندي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

وتنتقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت التى حصلت على حقوق بث مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري فى الأدوار التمهيدية بالبطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية الأفريقية.

فصل أول في تاريخ المواجهات

وتعود أولى مواجهات الأهلي مع الأندية البوروندية إلى عام 2000، حين التقى بفريق فيتالو في دور الـ16 من البطولة الإفريقية.

حينها، حقق الأهلي فوزًا كبيرًا في القاهرة بثلاثية نظيفة حملت توقيع محمد فاروق وعلاء إبراهيم وإبراهيم حسن، قبل أن يخسر في لقاء الإياب ببوروندي بنتيجة (2-1)، وسجّل علاء إبراهيم هدف الأهلي الوحيد.

ورغم الهزيمة، تأهل المارد الأحمر إلى الدور التالي بفضل نتيجة الذهاب، ليكتب أول سطور تاريخه أمام الأندية البوروندية.

كما حصلت بعثة الأهلي على جرعة جديدة من أقراص الملاريا فور وصولها مساء امس الخميس، إلى بوروندي استعدادا لمباراة إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وبعد مرور 25 عامًا، يعود الأهلي لمواجهة فريق بوروندي جديد، هو إيجل نوار، في الدور التمهيدي الثاني من نسخة 2025.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في بوروندي، على أن يحتضن ستاد القاهرة الدولي مواجهة الإياب، وسط دعم جماهيري متوقع للأحمر.

