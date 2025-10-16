التعليم الفني كما يجب أن يكون، 10 معلومات عن المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات

يواصل محافظ الجيزة المهندس عادل النجار متابعته الميدانية لمشروعات التعليم الفني داخل المحافظة، حيث تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بـ المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات البحرية، والتي تُعد من أهم المشروعات التعليمية الجديدة في القطاع الزراعي. وفي ما يلي أبرز 10 معلومات عن المدرسة وأعمال إنشائها:

1. مشروع تعليمي نموذجي يخدم مجتمع الواحات

المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات البحرية تُعد صرحًا تعليميًّا متكاملًا يهدف إلى دعم التعليم الفني الزراعي، وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والغذائي.



2. تضم تخصصات إنتاجية حديثة

أكد محافظ الجيزة أن المدرسة ستكون نموذجية بتخصصاتها المتنوعة، إذ تشمل مجالات الصناعات الغذائية والألبان والإنتاج الحيواني وزراعة النخيل، بما يخدم الأنشطة الزراعية التي تشتهر بها الواحات البحرية.



3. مبنيان رئيسيان للصناعات الغذائية والألبان

تضم المدرسة مبنى للصناعات الغذائية وآخر للألبان، كل منهما مكوَّن من أربعة أدوار مجهزة بأحدث المعامل والمعدات التدريبية اللازمة للطلاب.

4. ورش تدريب عملية متكاملة

تشمل المدرسة ورشة للميكانيكا وورشة للنجارة لتدريب الطلاب على المهارات الفنية التطبيقية المرتبطة بالمجالات الزراعية والصناعية.



5. صوَب زجاجية للنباتات والزراعة الحديثة

تم إنشاء عدد 2 صوبة زجاجية تُستخدم في التدريب على الزراعة الحديثة وإنتاج الشتلات، مما يمنح الطلاب خبرة عملية مباشرة في أساليب الزراعة المستدامة.



6. عنابر للإنتاج الحيواني والطيور

يضم المشروع عنابر متخصصة للطيور ومبنى للإنتاج الحيواني، تم تصميمها لتطبيق البرامج التدريبية الخاصة بتربية ورعاية الحيوانات والدواجن.



7. منحل ووحدة نحلية للتدريب

المدرسة تحتوي على منحل ووحدة نحلية مجهزة بالكامل، بهدف تدريب الطلاب على إنتاج العسل وتربية النحل، كأحد الأنشطة الاقتصادية المهمة في الواحات.



8. توجيهات بسرعة الإنجاز والتشطيب

وجّه محافظ الجيزة هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، مع الإسراع في توريد الأثاث والتجهيزات التعليمية لضمان بدء الدراسة في أقرب وقت.

9. قسم متخصص لزراعة النخيل

تضم المدرسة قسمًا مميزًا في زراعة النخيل وإنتاج التمور، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير صناعة التمور ورفع كفاءة أساليب الزراعة والتصنيع الزراعي بالمنطقة.



10. إضافة قوية للتعليم الفني بالجيزة

أكد المحافظ أن المدرسة الزراعية بالواحات البحرية تمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية الفنية، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الفنية المتخصصة لتأهيل الشباب لسوق العمل الزراعي والصناعي.

