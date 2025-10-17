13.5 جنيه لفتح العداد، التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض في القاهرة

قررت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وذلك بعد أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى.

وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة فى تعريفة الركوب ما بين ١٠% إلى ١٥%.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب بمواقف أقاليم القاهرة

تعريفة مواقف الأقاليم، تنشر فيتو الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب بمواقف أقاليم القاهرة بكافة الخطوط "عبود، السلام، المرج، عين حلوان"، وذلك بعد رفعها اليوم على إثر رفع أسعار البنزين، وجاءت كالتالى:



تعريفة التاكسي الأبيض الجديدة

وأصبحت تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة كالآتي: 13.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كيلومتر و3 جنيهات لكل كيلو متر الأول من فتح العداد و30 جنيهًا ساعة الانتظار وتزداد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة إضافي.

تعريفة النقل العام، تنشر فيتو الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب بأتوبيسات النقل العام بكافة الخطوط، وذلك بعد رفعها اليوم على إثر رفع أسعار البنزين، وجاءت كالتالى:



وتكون تعريفة الأتوبيس العادى بـ١٨٦ خطا، ١٢ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات.

أما تعريفة الأتوبيس المكيف بـ١١ خطا، ٢٣جنيها بدلا من ٢٠ جنيها.

وجاءت أسعار تعريفة ركوب النقل الجماعى بعد رفعها كالآتي:

المينى باص العادى ١٨ جنيها بدلا من ١٦ جنيها.

المينى باص المكيف ٢٢جنيها بدلا من ١٩ جنيها.





تنشر فيتو الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب بمواقف سرفيس القاهرة بكافة الخطوط وذلك بعد رفعها اليوم على أثر رفع أسعار البنزين وجاءت كالتالي:

أسعار الوقود الجديدة

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى.

زيادة أسعار البنزين

وأكدت الوزارة في بيان رسمي اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي:



بــــــــــــــــنزين 95 21 جنيهًا / لتر بدلًا من 19 جنيهًا / لتر



بــــــــــــــــنزين 92 19.25 جنيه / لتر بدلًا من 17.25 جنيه / لتر



بــــــــــــــــنزين 80 17.75 جنيه / لتر بدلًا من 15.75 جنيه / لتر

سعر السولار اليوم

الســـــــــــــــــــولار 17.5 جنيه / لتر بدلًا من 15.5 جنيه / لتر



غاز تموين السيارات 10 جنيهات / م3 بدلًا من 7 جنيهات / م3

لجنة التسعير التلقائي

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

