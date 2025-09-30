الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
محافظات

محافظة سوهاج تشكل لجانًا للمرور على مواقف السيارات بشكل دوري

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تخصيص لجان من خلال الوحدات المحلية للمرور الدوري على جميع المواقف بدائرة المحافظة؛ وذلك للتأكد من تواجد السيارات المخصصة داخل المواقف والتزام السائقين بالتسعيرة الرسمية لخطوط السير.

 

محافظة سوهاج تشكل لجان للمرور على مواقف السيارات 

 كما كلف اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بتعيين نوابهم للتواجد الدائم بمواقع المواقف، لمتابعة انتظام العمل والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ، والإعلان عن أرقام تليفونات خاصة للتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل عاجل.

 

وأهابت محافظة سوهاج المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال الأرقام المعلنة.

 

وأكد المحافظ على استمرار فتح باب التراخيص أمام راغبي استخراج التراخيص للسيارات الأجرة بالمواقف، بما يساهم في تنظيم العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

محافظة سوهاج تخصص الأرقام التالية لتلقي أية شكاوى خاصة بمخالفات نقل الركاب:  
- الخط الساخن 114
- واتس آب خدمة المواطنين بالمحافظة رقم 01225487733
- رقم غرفة عمليات المحافظة 4608073/093 
- رقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360 
- رقم عمليات مرور سوهاج ( 2130134/093)
- الخط الساخن لمبادرة" صوتك مسموع" 15330
- رقم واتس آب مبادرة صوتك مسموع 01200353111
- رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

الجريدة الرسمية
