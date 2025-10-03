الجمعة 03 أكتوبر 2025
أخبار مصر

كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية سائقي  السيارات من شبورة مائية غدا السبت على مناطق بشمال الصعيد والقاهرة الكبرى كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية من الرابعة فجرا وتنتهي الثامنة صباحا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  السبت، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

