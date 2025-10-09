منال عوض تتابع الأسبوع التدريبي التاسع لموظفي المحليات

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير الخطة التدريبية للعام التدريبي 2025 / 2026، للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى الأسبوع التدريب التاسع، والذى شهد هذا الأسبوع مشاركة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، في ورشة العمل المتخصصة حول نقل وتبادل الخبرات في الإدارة المحلية للمتدربين في برنامج إعداد رئيس مركز / مدينة / حي، وذلك بحضور الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة وعدد من قيادات المركز.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرصها على المتابعة المستمرة للبرامج التدريبية بمركز سقارة والاستعانة بكافة القيادات المحلية من المحافظين ونواب المحافظين وسكرتير العموم لنقل الخبرات والتجارب للكوادر الإدارية المحلية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير وبناء قدرات الكوادر المحلية، وخاصة القيادات التنفيذية في المستويات الدنيا والوسطى، وضمن منهجية تدريبية شاملة تعتمد على الدمج بين المعرفة النظرية، والمهارات العملية، والسلوكيات القيادية الإيجابية، بما يضمن تحقيق الأثر الفعلي للتدريب في سد الفجوات المعرفية والسلوكية داخل منظومة العمل المحلي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن ورشة العمل التي شاركت فيها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة استهدفت تعزيز التفاعل المباشر بين الخبراء والمتدربين عبر جلسات محاكاة ونقاشات مفتوحة، تناولت أهم محاور العمل التنفيذي بالمحليات، مثل إدارة مشروعات التنمية المحلية، المتابعة الميدانية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة أنه تم خلال اللقاء استعراض خبرات عملية وسيناريوهات ميدانية توضح كيفية التعامل مع المواقف اليومية لرؤساء المراكز والأحياء، بما يعزز مهارات القيادة الميدانية واتخاذ القرار السليم.

وأضاف الدكتور عصام الجوهري أن ذلك يأتي في إطار ما يتبناه مركز التنمية المحلية بسقارة من نهج تدريبي متكامل يهدف إلى إعداد قيادات محلية قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال برامج نوعية مصممة لتخدم المسارات الوظيفية والإدارية لمختلف المستويات بالإدارة المحلية.

وفى السياق ذاته ترأس مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب لجنة تقييم ومناقشة مشروعات التخرج الخاصة ببرنامج إعداد وتأهيل رئيس مركز / مدينة / حي، وذلك في ختام فعاليات البرنامج التدريبي وضمّت لجنة التقييم كلًا من اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق والدكتور ياسر أبو سمرة نائب رئيس جامعة السادات واللواء حسن موافي سكرتير عام محافظة البحيرة والدكتور إيهاب سراج سكرتير عام محافظة القليوبية والدكتور محمود يوسف رئيس الإدارة المركزية لمركز التنمية المحلية بسقارة.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى هذا البرنامج يعد أحد برامج المسار الوظيفي التي تم استحداثها في العام التدريبي الحالي والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القيادية بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المحلية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة.

وقال المشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة، إن مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين جاءت انعكاسًا حقيقيًا لما اكتسبوه من مهارات خلال البرنامج، حيث أظهرت قدرة عالية على التفكير الإبداعي والتحليل الواقعي للتحديات الميدانية، مع تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق في مجالات الخدمات والتنمية.

وأضاف الدكتور عصام الجوهري وتركّزت محاور البرنامج على تنمية مهارات القيادة والإدارة الاستراتيجية، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار، والاستغلال الأمثل للموارد، بما يُسهم في تحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في واقع المحليات.

