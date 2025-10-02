وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة جمع قش الأرز للاستفادة منه

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بجولة تفقدية مفاجئة لمواقع تجميع قش الأرز بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، وذلك في إطار متابعتها الحثيثة لتنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بظاهرة السحابة السوداء، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة التنسيق مع الميكنة الزراعية التابعة لمديريات الزراعة لضمان استدامة المعدات الخاصة بتجميع قش الأرز، حيث تم تلقي ١٦٦ طلب لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز بمواقع مختلفة بمحافظات المنظومة، وتم تأجير ١١١ معدة حتى الآن، وتقدم من محافظة الدقهلية ٦٠ طلب لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز، وتم تأجير عدد ٤٠ معدة حتى الآن، كما تم تلقي طلبات لفتح ٥٦١ موقع تجميع بمحافظات المنظومة، تم فتح عدد ٤١١ موقع منها حتى الآن، وتحتل محافظة الدقهلية النسبة الأكبر في عدد المواقع التي تم فتحها وصلت إلى ٢٢٠ موقع، ووصل حجم الجمع بالمحافظة إلى ٧٧ ألف طن قش أرز، بالإضافة إلى فتح مواقع جمع بمحافظة القليوبية.

كما تحاورت الدكتورة منال عوض خلال زيارتها مع المزارعين والمتعهدين بالمواقع في محافظتى الدقهلية والقليوبية، وأكّدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على الأهمية الاقتصادية والبيئية من الاستفادة بقش الأرز سواء بجمع وتحويلها إلى منتجات أخرى، وأيضًا العائد على الصحة والبيئة نتيجة الحد من حرق قش الأرز وكذا عدم حرقه.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على المزارعين والمتعهدين بأهمية الإسراع في جمع المخلفات الزراعية من الأراضي لإتاحة الفرصة لإخلائها وتأهيلها لاستقبال زراعة المحاصيل الأخرى، كما طالب وزيرة التنمية المحلية، المتعهدين بضرورة الإسراع في جمع وكبس قش الأرز حتى يتم الاستفادة منه وعدم إهدار مورد بيئي هام.

وناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات حرق قش الأرز على الخط الساخن لغرفة الأزمات والكوارث رقم 0220532503 أو رقم الواتس اب 01222693333 لخدمة المواطنين بوزارة البيئة حتى يتم التعامل الفورى مع تلك الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

