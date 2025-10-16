خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

قال الإعلامي جمال الغندور، إن إدارة نادي اتحاد طنجة المغربي استقرت على منح نادي الزمالك مهلة أخيرة لسداد القسط الخاص بصفقة عبد الحميد معالي قبل الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأكد الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة النادي المغربي جهزت الشكوى بالفعل وسيتم تقديمها خلال أيام حال عدم السداد.

بنتايج وشيكو بانزا ينتظمان في مران الزمالك اليوم استعدادا لديكيداها

وأكد الإعلامي جمال الغندور، أن الثنائي شيكو بانزا ومحمود بنتايج لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعود إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف الغندور أن الثنائي سينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية يوم السبت المقبل، بعد مشاركة بنتايج مع منتخب المغرب الثاني وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا.

محمد شحاتة يشارك في تدريبات الزمالك اليوم وفيريرا يحسم موقفه من لقاء ديكيداها

وكشف الغندور عن أخر التطورات الخاصة بإصابة محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك وموقفه من المشاركة في مباراة ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إن محمد شحاتة شارك في جزء من التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وسوف يشارك في مران الفريق بالكامل اليوم الخميس.

وأضاف، أن موقف اللاعب سيتحدد بشكل نهائي في يد المدير الفني للفريق وسوف يحدد بشكل نهائي.

