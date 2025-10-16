الخميس 16 أكتوبر 2025
رياضة

موعد عودة لاعب الأهلي للتدريبات بعد اقتراب اكتمال برنامجه التأهيلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كشف الإعلامي خالد الغندور أن كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال عشرة أيام فقط، بعد اقتراب اكتمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

 

كريم فؤاد يقترب من العودة للتدريبات

وأوضح الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور"، أن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في عملية التأهيل داخل مقر النادي، عقب إصابته في منشأ العضلة الأمامية بالساق اليمنى، مشيرًا إلى أن حالته في تحسن مستمر بفضل انتظامه في تنفيذ البرنامج المخصص له تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأضاف  أن كريم فؤاد يخضع في الوقت الحالي للمرحلة الأخيرة من التأهيل، والتي تركز على الجوانب البدنية والعضلية، تمهيدًا لمشاركته تدريجيًا في تدريبات الكرة مع الفريق بعد عشرة أيام فقط، حال حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

 

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

أعلن ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد سفر الأهلي إلى رواندا

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي غدًا الخميس 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرًا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

الجريدة الرسمية