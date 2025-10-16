الجمعة 17 أكتوبر 2025
نجيب ساويرس في افتتاح الجونة السينمائي: مبسوطين بانتهاء حرب غزة وإن قيمة مصر بتظهر في المصاعب

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

 ألقى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس كلمة خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، عبّر فيها عن سعادته بالمهرجان وأشار إلى التحديات والأحداث التي مرت بها المنطقة في العام الماضي.

فرحة بعد صعوبات العام الماضي

قال ساويرس:"نرحب بكم في مهرجان الجونة السينمائي، والسنة دي من حقنا نفرح، لإن السنة اللي فاتت كنا في حزن من اللي بيحصل في غزة، فرحانين إن حرب غزة خلصت، ومبسوطين إن مصر أظهرت قيمتها في المواقف الصعبة، واللي يزعل يزعل".

 

نجاحات مصر على الصعيدين الرياضي والاقتصادي

 وأضاف رجل الأعمال:"صعدنا لكأس العالم، واقتصادنا كويس وبيتحسن، وده سبب إضافي يخلينا نفرح بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي."

 

دعوة للتذكر والمساندة

واختتم نجيب ساويرس كلمته بتوجيه رسالة إنسانية:"كلنا لازم نفتكر إن الناس في غزة والسودان مش لاقيين ياكلوا، وده لازم يكون على رأس أولوياتنا الإنسانية."

