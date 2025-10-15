بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026

حسم المنتخب الإيفواري تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على منتخب كينيا بنتيجة 3-0، في الجولة العاشرة من تصفيات المونديال.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 26 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بفارق نقطة عنمنتخب الجابون، ليضمن بذلك تأهله رسميا إلي نهائيات كأس العالم 2026.

ولم يتعرض منتخب كوت ديفوار لأي هزيمة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في مباراتين.

السنغال تتأهل إلي كأس العالم

تاهل منتخب السنغال إلي رسميا إلي كأس العالم 2026 بعد الفوز علي موريتانيا بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي اقيمت بينهم الثلاثاء على ملعب «عبدولاى واد» في العاصمة داكار، ضمن المجموعة الثانية من الجولة الأخيرة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة برصيد 24 نقطة، يليه الكونغو الديمقراطية بـ 22 نقطة، ثم تاني موريتانيا في المركز الخامس ب 7 نقاط.

