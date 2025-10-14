الأربعاء 15 أكتوبر 2025
عمر جابر يشارك في مران الزمالك بعد تماثله للشفاء

شارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتماثل اللاعب من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية عمر جابر قبل المشاركة في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة ديكيداها الصومالى على استاد القاهرة الدولي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجريدة الرسمية