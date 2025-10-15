فريق عمل “كلهم بيحبوا مودي” يحتفلون بتعيين ياسر جلال في مجلس الشيوخ

شارك الفنان ياسر جلال جمهوره لحظة احتفال فريق عمل مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” بانضمامه إلى مجلس الشيوخ، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور من الاحتفال، وعلق عليها قائلًا: “شكرا لفريق عمل كلهم بيحبوا مودي على الاحتفال الجميل ده بجد أسعدتوني”.

وتلقى ياسر جلال سيلًا من التهاني من جمهوره وزملائه في الوسط الفني بعد إعلان انضمامه للمجلس، مؤكدين استحقاقه لهذا التكريم لما يقدمه من أعمال فنية راقية ومؤثرة.

تعليق ياسر جلال على تعيينه لمجلس الشيوخ

وعلق الفنان ياسر جلال على قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، معبرًا عن اعتزازه وامتنانه بهذا الاختيار، وذلك في أول تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال ياسر جلال في منشوره: "الحمد لله… يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري"، مضيفًا: "بكل الحب والاحترام أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا، وأشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرني إني أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس."

وأكد أن وجود فنانين داخل مجلس الشيوخ هو شرف كبير، وفرصة حقيقية ليكون للفن صوت فاعل في النقاش الوطني، قائلًا: "مش مجرد متفرج من بعيد.. الفن جزء من هوية البلد، وصوته لازم يكون موجود في كل مساحة بتتكلم عن مستقبلها."

واختتم حديثه بدعواته أن يكون إضافة حقيقية داخل المجلس، وأن ينجح في تمثيل الفنانين والمبدعين بشكل يليق بقيمتهم ومكانة الفن المصري.

قرار جمهوري بتعيين 100 شخصية بمجلس الشيوخ من بينهم الفنان ياسر جلال

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025، الذي تضمن تعيين 100 شخصية عامة بمجلس الشيوخ، من بينهم الفنان ياسر جلال، وذلك ضمن الأسماء التي وقع عليها اختيار القيادة السياسية للمساهمة في إثراء العمل البرلماني والاستشاري من مختلف القطاعات.

ويُعد ياسر جلال من أبرز الأسماء الفنية التي التحقت بالمجلس، وهو ليس أول فنان يتم تعيينه، حيث سبقته عدد من الشخصيات الفنية التي ساهمت في التعبير عن قضايا الفن والثقافة تحت قبة المجلس.

من هو ياسر جلال؟.. محطات بارزة في المسيرة الفنية

ولد الفنان ياسر جلال في أبريل عام 1969، وينتمي لعائلة فنية، فهو نجل المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق، والشقيق الأكبر للفنان رامز جلال.

بدأ مشواره الفني مبكرًا، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990، ثم انطلق في أعمال درامية وسينمائية خلال التسعينيات تركت بصمة واضحة لدى الجمهور، من بينها "لن أعيش في جلباب أبي"، "نحن لا نزرع الشوك"، و"النوم في العسل" مع الفنان عادل إمام.

"ظل الرئيس" و"الاختيار 3".. محطات فاصلة في مسيرته

حقق ياسر جلال انطلاقته الكبرى عام 2017 من خلال مسلسل "ظل الرئيس"، الذي مثّل أول بطولة مطلقة له، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، أعقبه بأعمال قوية مثل: "رحيم"، "لمس أكتاف"، "الفتوة"، "ضل راجل"، وأخيرًا "جودر" بجزئيه، حيث جسد شخصية "شهريار".

وكانت مشاركته الأبرز عام 2022 في مسلسل "الاختيار 3"، حيث قدّم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه وزارة الدفاع، في أداء لاقى إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، لما تميز به من دقة وتجسيد مؤثر للشخصية من حيث الأداء الجسدي والصوتي.

