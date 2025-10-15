الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال لو خالفت حماس اتفاق قمة شرم الشيخ

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن إسرائيل يمكن أن تستأنف العمليات العسكرية في قطاع غزة "بمجرد كلمة منه"، في حال عدم التزام حركة حماس ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

تهديد ترامب المشروط بشأن غزة 

وأوضح ترامب، وفقًا للتقرير، أن التهدئة الحالية في غزة مرهونة بالتزام جميع الأطراف بالاتفاق المبرم في قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى أن أي خرق من جانب حماس سيقابل برد حاسم وسريع.

دعم أمريكي لإسرائيل

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده تواصل دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الهدف النهائي هو الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل دون تصعيد ميداني جديد.

في وقت سابق، قال ترامب: لقد تحدثت إلى حركة حماس والمحادثات معها كانت مع مسئولين أمريكيين على أعلى مستوى، وأبلغتني أنها ستتخلى عن السلاح وإن لم تفعل فسنتكفل بذلك.

مدبولي: تنفيذ اتفاق غزة قد يشهد فترات شد وجذب

مدبولي: قمة شرم الشيخ للسلام رد قوي على من يشككون في الموقف المصري (صور)

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب إسرائيل غزة حماس قطاع غزة الرئيس الأمريكى العمليات العسكرية في قطاع غزة قمة شرم الشيخ للسلام

مواد متعلقة

ترامب: الرغبة في السلام بالشرق الأوسط غير مسبوقة

ترامب: حماس ستتخلى عن السلاح وإن لم تفعل فسنتكفل بذلك

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

بعد السخرية من صورته، من هو "السيد المسكين" الملازم لباب السيد البدوي؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads