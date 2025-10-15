ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال لو خالفت حماس اتفاق قمة شرم الشيخ

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن إسرائيل يمكن أن تستأنف العمليات العسكرية في قطاع غزة "بمجرد كلمة منه"، في حال عدم التزام حركة حماس ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

تهديد ترامب المشروط بشأن غزة

وأوضح ترامب، وفقًا للتقرير، أن التهدئة الحالية في غزة مرهونة بالتزام جميع الأطراف بالاتفاق المبرم في قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى أن أي خرق من جانب حماس سيقابل برد حاسم وسريع.

دعم أمريكي لإسرائيل

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده تواصل دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الهدف النهائي هو الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل دون تصعيد ميداني جديد.

في وقت سابق، قال ترامب: لقد تحدثت إلى حركة حماس والمحادثات معها كانت مع مسئولين أمريكيين على أعلى مستوى، وأبلغتني أنها ستتخلى عن السلاح وإن لم تفعل فسنتكفل بذلك.

