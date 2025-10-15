مسؤول أمريكي: حماس نفذت إعدامات ميدانية بحق أفراد من عائلة دغمش

قال مسؤول أمريكي رفيع، إن حركة حماس نفذت إعدامات ميدانية بحق أفراد من عائلة دغمش، زاعمًا أن هذه الأعمال تُعد انتهاكًا صريحًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تفاصيل الانتهاكات وفقا لرواية المسؤول الأمريكي

وأضاف المسؤول في تصريحات لـ “الجزيرة” أن الإعدامات التي قامت بها حركة حماس ضد أفراد من عائلة دغمش تمثل تصعيدًا خطيرًا يضر بمسار التهدئة ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استقرار الوضع في قطاع غزة.

أثر على جهود السلام

وأشار إلى أن مثل هذه الانتهاكات تؤثر سلبًا على فرص تحقيق التقدم في تنفيذ أي اتفاقيات أو تفاهمات، وتؤكد الحاجة الملحة لوقف جميع الأعمال الانتقامية والعنف داخل القطاع.

ترامب: منحت حماس الضوء الأخضر لفترة محدودة لحفظ الأمن في غزة

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سمح لحركة حماس بالترتيب الداخلي لصفوفها لفترة محدودة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في قطاع غزة خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح ترامب، في تصريحات مساء اليوم، أن هذا الترتيب المؤقت لا يعني تغيّر الموقف الأمريكي تجاه الحملة الأمنية والسياسية ضد حماس، بل يُعد إجراءً استراتيجيًا لتجنب تفاقم التوترات وحماية المدنيين في غزة.

