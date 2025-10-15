مدبولي: تنفيذ اتفاق غزة قد يشهد فترات شد وجذب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ اتفاق غزة قد يشهد فترات من الشد والجذب بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن ذلك أمر طبيعي في مثل هذه المفاوضات المعقدة التي تتعلق بقضايا أمنية وسياسية وإنسانية بالغة الحساسية.

وأوضح مدبولي أن مصر تمتلك خبرات طويلة في إدارة الملفات التفاوضية المعقدة، وتدرك تمامًا حجم التحديات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاق، لكنه شدد على ضرورة استمرار جميع الأطراف في المضي قدمًا نحو تنفيذ بنود الاتفاق دون تعطيل أو تراجع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون كضامنين رئيسيين لاتفاقيات غزة، مؤكدًا أن التعاون بين هذه الأطراف يشكل ضمانة حقيقية لاستمرار مسار التهدئة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع.

